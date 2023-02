“Perché non siete a scuola?” | Luciano Spalletti e la lezione ai giovani tifosi del Napoli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 febbraio 2023) “Come mai non?”. Esordisce cosìavvicinandosi a un gruppo didel, ammassati vicino ai cancelli di Castel Volturno per salutare i loro beniamini. Il tecnico ormai è un idolo in città, forte del dominio degli azzurri in campionato. E già veste i panni di una figura che va oltre l’allenatore, per sottolineare quanto sia importante lo studio. “Quando si recupera la, oggi pomeriggio?”, incalza. “Mai, mai”, rispondono i piccoli. E qui arriva la risposta da manuale: “E quando ti dovrò allenare e non capirai cosa ti dico? Io quelli che non capiscono non li voglio”. Il discorso aifan delripreso da ...