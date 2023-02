Perché la Juve deve pagare le scelte di Pogba?

Al punto che qualcuno adesso mette in dubbio l'oculatezza della scelta della, che ha puntato molto su di lui. Facile parlare adesso: quando il francese è tornato in bianconero, per di più da ...Non voglio essere giustizialista solo'è la Juventus, Non è neanche giusto. Quello che dico però è: se faccio un libro contabile un po' sgangherato e cosmetizzato, pagherò a livello di ...

La Juve ora sa perché ha preso 15 punti di penalizzazione - Striscia ... Striscia la notizia

Sandulli: «La Juve è stata punita perché soggetta alla Consob ... IlNapolista

Sentenza Juve, le motivazioni: perché -15 punti e non -9 sul caso plusvalenze QUOTIDIANO NAZIONALE

Plusvalenze Juve, il dubbio di Coccia: "Ma perché 15 punti Non viene spiegato!" Tuttosport