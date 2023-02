Per la Lega Serie A il gol di Osimhen alla Roma è il più bello di gennaio

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Per laA il gol piùsegnato in campionato nel mese diè quello di Victorcontro la. Su Twitter, laufficializza la sua scelta ed è difficile darle torto. Quello dell’attaccante nigeriano del Napoli è stato un gol bellissimo, oltre che importantissimo nella corsa scudetto, anche se la partita del Maradona è stata poi risolta da Giovanni Simeone, con il gol del raddoppio e quindi della vittoria. Maha fatto una magia: stop di petto, controllo col ginocchio e destro in porta. Una perla indimenticabile, che laA propone in un video da diverse prospettive, per farla gustare fino in fondo a tutti.è capocannoniere del campionato di ...