Pennyworth | HBO Max cancella la serie prequel di Batman

La piattaformaMax ha cancellato, la serie prequel incentrata sulla figura del celebre maggiordomo di Bruce Wayne interpretato da Jack Bannon e sulle sue origini, dopo tre stagioni, di cui l’...Max cancelladopo tre stagionisegue il maggiordomo della famiglia Wayne, Alfred(Jack Bannon), un ex soldato del Special Air Service dell'Esercito Britannico, ...

Pennyworth: cancellata la serie prequel sul maggiordomo di Batman Tom's Hardware Italia

Pennyworth: The Origins of Batman's Butler è stato cancellato da HBO Gamereactor Italia

HBO Max cancella Pennyworth, la serie DC dedicata al maggiordomo di Batman Universal Movies

Titans e Doom Patrol, la quarta stagione sarà l’ultima per entrambe le serie di HBO Max Tvblog

Warner Bros. cancella ufficialmente Doom Patrol e Titans: è la fine ... Comics Universe

Pennyworth: The Origin of Batman's Butler was pulled before the fourth season by HBO Max. "While HBO Max is not moving forward with another season of Pennyworth: The Origin of Batman's Butler, we are ...HBO Max has cancelled Batman prequel drama series Pennyworth after three seasons. The first two seasons of the show aired on MGM-owned cablenet MGM+ (fka Epix) before moving to HBO Max for a 10-part ...