PENNY e AIRC insieme contro il cancro con una nuova campagna #ARROTONDAeDONA e l’iniziativa “Le Arance della salute”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 2 febbraio 2023) (Adnkronos) – Dal 2 al 12 febbraio nei punti venditaCernusco sul Naviglio – 2 febbraio 2023. Solo in Italia sono 390.700 i nuovi casi di tumore diagnosticati nel 2022, in aumento rispetto agli anni precedenti. Per fronteggiare questa emergenza globale, sabato 4 febbraio si tiene il World Cancer Day, la Giornata mondialeilindetta nel 2000 dalla Union for International Cancerl (UICC).ha deciso di sostenere questa giornata,a Fondazioneper la ricerca sulcon“Lerosse per la Ricerca”, che prende il via simbolicamente in questo giorno. Si tratta di una reticella di, di tradizionale e qualità, ...