Pd | Peter Gomez intervista i candidati alla segreteria Venerdì 3 febbraio il confronto con Paola De Micheli | quale futuro per il partito?

(Di giovedì 2 febbraio 2023)alle 15 inauguriamo un ciclo di quattro interviste per sentire dviva voce deiguida delDemocraticomodello hanno in mente. C’è unper i Dem?sarà). Si parte conDeche risponderà alle domande die Martina Castigliani. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Leggi Anche Regionali Lazio,intervista Donatella Bianchi: la corsa solitaria premierà il M5s Segui l'intervista in diretta Il Pd " sostengono gli autori " "non è realmente contendibile ...... Sting,Gabriel, Tracy Chapman, John Williams, Paco Pena, Mercedes Sosa, Silvio Rodriguez, ... Lucio Dalla, Pablo Milanes, Francesca Gagnon, Arja Saijonmaa, Holly Near, Joan Baez, Marta, ...

Pd, Peter Gomez intervista i candidati alla segreteria. Venerdì 3 febbraio il confronto con Paola De… Il Fatto Quotidiano

Peter Gomez: "Berlusconi ha candidato D'Alì nonostante i rapporti con la mafia" La7

Caso Cospito, Donzelli e Delmastro si devono dimettere Segui la diretta con Peter Gomez Il Fatto Quotidiano

Caso Cospito, il commento di Gomez: "Il trasferimento buona notizia" La7

Messina Denaro e riforma Nordio, rivedi il dibattito con Peter Gomez e il magistrato Sebastiano Ardita Il Fatto Quotidiano

Caso Cospito, Donzelli e Delmastro si devono dimettere Alle 16 la diretta con il direttore de IlFattoquotidiano.it, Peter Gomez.Peter Gomez e il magistrato Sebastiano Ardita hanno dialogato sull’arresto di Matteo Messina Denaro e le sue conseguenze per Cosa nostra e sulla riforma della giustizia del ministro Carlo Nordio. Il d ...