Pd fuori dal mondo | la priorità non sono le opere | ma le quote rosa

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Quando un’amministrazione pubblica indice una gara e affida un appalto cosa si aspetta dall’affidatario? Non è difficile rispondere, basta solo un po’ di buon senso: che il risultato richiesto, cioè la realizzazione dell’opera, sia raggiunto nei tempi prestabiliti e che il rapporto qualità-prezzo sia il migliore possibile (oltre ovviamente che tutto avvenga nella trasparenza e nella legalità e che non ci siano infiltrazioni criminali di alcun tipo). Per il maggiore partito della sinistra italiana, il Pd, che il buon senso e anzi il senno lo ha perso da un bel po’, non basta: occorre pure che le assunzioni previste per le grandiinteressino un congruo numero di donne. A prescindere, direbbe Totò. È il senso di un ridicolo tweet del Pd postato ieri che imputa al nuovo Codice degli appalti, fermamente voluto dal Ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini e lodato ...