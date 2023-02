(Di giovedì 2 febbraio 2023) Il Partito democratico non si può permettere altre, "ce ne sono state anche troppe". Per questo è necessario che il prossimo segretario nazionale metta in campo tutte le "strategie inclusive"...

Quale ruolo in una società che cambia" organizzato dalla Fondazione Sias a Modena."La presenza dei cattolici sulla scena politica si è sempre più col tempo differenziata - ha ricordato- .Nessuno spunto degno di nota, ma giocate intelligenti e buona personalità, ma non( 46' ...6,5: Metronomo e primo costruttore di gioco per i suoi, dono equilibrio e ordine anche ...

Pd, Castagnetti: basta scissioni, serve una strategia inclusiva - Il ... Il Sole 24 ORE

PAGELLONE Dessers decisivo, Castagnetti e Bianchetti bene, Sarr ... SportGrigiorosso

Le pagelle della Cremonese - Non basta un super Carnesecchi, in ombra gli esterni TUTTO mercato WEB

La Cremonese sbanca l’Olimpico 2-1 e vola in semifinale di Coppa Italia Oggi Sport Notizie

È tempo di un binomio nuovo tra valori e concretezza Azione

Il Pd "non può fare a meno dell'apporto del cattolicesimo democratico". A chiederlo è il presidente dell'associazione Popolari, Pierluigi Castagnetti, in occasione dell'incontro "Cattolici e politica.È tempo di un binomio nuovo tra valori e concretezza, di un esercizio alla politica che non si rifugi in prepolitica da laboratorio. Uno spazio in cui ...