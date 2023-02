Pd | Bonaccini | ' Giarrusso? Se vuole entrare prima si scusi'

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "di tutto seimmaginare di fare parte di una comunità democratica deve scusarsi delle parole usate in passato. Dopo di che, mi interessa molto di più parlare dei precari". Così Stefanonel filo diretto a Radio Immagina.

Ha detto: ' Capisco la rabbia ma sono di sinistra, sarò disciplinato, ho anche realizzato ... ' Mi piacciono le idee di Stefano, che non è centrista perché viene dal Pci '. Ecco, ...Stefano, probabile nuovo segretario del Pd, ha la possibilità di passare alla storia: sciogliere ... ma anche clamorose new entry post grilline come l'ex Iena Dinoe nientepopodimeno ...

Altalena Giarrusso: prima di Bonaccini aveva chiesto posto a Schlein la Repubblica

Bonaccini e il caso Giarrusso: "Basta con l'autoflagellazione" AGI - Agenzia Italia

Pd, Bonaccini: "Giarrusso chieda scusa prima di entrare nel partito" Sky Tg24

"Si scusi per Giarrusso". Provenzano attacca Bonaccini ilGiornale.it

Metropolis/255 - Pd, il caso Giarrusso alla 'leopoldina' di Bonaccini: tra sconcerto e speranza Repubblica TV

Dino Giarrusso ci teneva tanto all’idea di entrare nel Partito democratico. Prima di rivolgersi al candidato segretario Stefano Bonaccini, aveva provato a chiedere ospitalità alla sua rivale Elly Schl ...Stefano Bonaccini, probabile nuovo segretario del Pd, ha la possibilità di passare alla storia: sciogliere il Partito democratico, vestire ...