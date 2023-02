Pd | Bonaccini | ' a Mirafiori no fischi ma un po' di indifferenza | tornare tra la gente'

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Sono andato ae mi dicevano 'attento che itano'. E io ho risposto che se anche se miano è lo stesso. L'importante è andarci. Inon ci sono stati, un po' disì perchè non sono più abituati a vederci lì. Tanti sono venuti a parlare e tutti mi hanno detto: non fare che diventi segretario ti rivediamo tra 10 anni... La nuova classe diridel Pd deve stare molto di più tra le persone". Così Stefanonel filo diretto a Radio Immagina.

