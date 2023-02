PayPal licenzierà 2000 dipendenti | lo scoppio della bolla ci svela i nostri gravi errori

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 2 febbraio 2023)ha annunciato chee non si contano veramente più le aziende tecnologiche che stanno facendo pesantissimi tagli al personale. Google, Facebook, Amazon e tantissime altre aziende tecnologiche stanno mandando a casa per un numero impressionante di. Sembrano assolutamente finiti i tempi nei quali le aziende tecnologiche erano sempre in espansione e sempre alla ricerca di nuove figure qualificate per crescere.tecnologica (I Love Trading)Oggi tutto è cambiato e infatti su questo sito qualche tempo fa parlavamo prima proprio ditecnologica sul fronte occupazionale. Effettivamente lo...