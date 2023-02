Pattinaggio artistico a rotelle | diramata la lista dei convocati per i raduni tra certezze e new entry

Leggi su oasport

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Sarà un mese di fondamentale importanza per la Nazionale Italiana di, impegnata in questo febbraio nei primistagionali. Come sappiamo i nostri ragazzi si divideranno in tre sedi differenti, una per il singolo, una per le coppie e una per la danza. Il Commissario Tecnico Fabio Hollan ha ultimato la lungadei, chiamando a suo rapporto gli atleti di punta del nostro movimento, pronti a fare vedere davanti allo staff azzurro il proprio stato di forma al fine di pianificare nel miglior modo possibile l’annata sportiva. Largo il parco dei protagonisti della massima categoria. Saranno attese infatti a Calenzano (18-19 febbraio) nel singolo femminile le nostre stelle Rebecca Tarlazzi e Giada Luppi, seguite tra le altre da Micol Zangoli, ...