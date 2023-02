Passerelle ciclopedonali | in arrivo le chiusure notturne della circonvallazione

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Lavori pubblici. Gli interventi per le strutture a scavalco in zona rondò delle Valli e fra Colognola e San Tomaso prevedono la posa fra il 13 e il 17 febbraio.

Nelle prossime settimane, ferveranno nuovi lavori lungo la circonvallazione cittadina. Verranno posate le dueche scavalcano la tangenziale nelle vicinanze del rondò delle Valli e del Parco Ovest 1. Lavori in notturna Il traffico e gli ingorghi causati dai vari cantieri degli ultimi ...... si è dotato di mezzi per intervenire anche lungo i percorsie nelle vie che ... segatura per lein legno ( sono circa 800 i quintali distribuiti nel corso dell'inverno 2021 - ...

