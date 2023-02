Parma In tutti gli store digitali il nuovo singolo Borsa nera di Stefano Manotti

... che lo vede in dialogo con altri media, primo frail video. Nuovo il nome a cui è stata ... CELLAR CONTEMPORARY, Trento • CINQUANTASEI, Bologna • GALLERIA CLIVIO, Milano,• ...Dopo un quarto di secolo, la Nigeria non s'è presa il mondo, comei quei giorni di Atlanta ...00 Bari - Perugia 0 - 2 14:00 Brescia - Como 0 - 1 14:00 Cosenza -1 - 0 14:00 Südtirol - ...

Tutti matti sotto zero non si ferma: a Teatro Europa i francesi Les Enfants Sérieux La Repubblica

A Parma trentuno licenziati «per aver scioperato» | il manifesto Il Manifesto

"Sono sempre io": Giulia Ghiretti lo racconta nel suo libro Comune di Parma - Notizie

Al via la XI edizione delle Giochiadi ParmaToday

Mobilità sostenibile, dal Comune di Parma incentivi per l'acquisto di e-bike La Repubblica

Per il 23enne originario di Asola si tratta del primo titolo assoluto in carriera: il ragazzo del Cus Parma Lanzi Trasporti e in forza al gruppo sportivo delle Fiamme Gialle si impone con il primato ...L'uomo, 30 anni, è stato denunciato per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza molesta ...