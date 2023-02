Parigi 2024 | Pancalli | “I russi hanno il diritto di partecipare”

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Luca, presidente del Cip, si è espresso in merito alle minacce dell’Ucraina di boicottare i Giochi Olimpici di. “Gli atletie bielo? Abbiamo affrontato la questione durante l’ultima assemblea generale dell’Ipc e lo faremo nella prossima anche alla luce di quelle che saranno le decisioni del Comitato Olimpico Internazionale. Abbiamo votato a Bonn le sanzioni e l’estromissione del Comitato paralimpico russo e di quello bielorusso, ma oggi c’è un discorso che non riguarda i Comitati ma ildegli atleti a esserci. Ci esprimeremo in tal senso”. Poi ha continuato: “La mia posizione è sempre stata molto palese, mi rifaccio sempre alle parole di Zelensky all’inizio dell’invasione. Gli atleti ...

... in linea con gli obiettivi dell'Accordo di. Per quanto riguarda il PEPP (pandemic emergency ...capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del programma almeno sino alla fine del. ...... in linea con gli obiettivi dell'Accordo di. Le modalità dettagliate per la riduzione delle ...capitale dei titoli in scadenza acquistati nell'ambito del programma almeno fino alla fine del

Parigi 2024, il rischio boicottaggio: ecco chi sta con l'Ucraina... la Repubblica

Olimpiadi di Parigi 2024, il Cio replica al consigliere di Zelensky: «Da lui parole diffamatorie» Open

Svitolina sulla scia di Zelensky: “Russi e bielorussi devono essere esclusi da Parigi 2024” Ubitennis

Atleti russi a Parigi 2024, Kiev attacca il Cio Agenzia ANSA

Parigi 2024, il Ministro dello Sport russo: "Boicottaggio Ucraina Sarebbe distruttivo" Corriere dello Sport

Matytsin non ci sta: "Qualsiasi sabotaggio è un vicolo cieco nello sviluppo dello sport e danneggia non solo oggi ma ha anche un effetto a lungo termine" ...Olimpiadi Parigi 2024, ministro dello sport russo: "Il boicottaggio dell'Ucraina danneggerebbe lo sport". Matytsin ha parlato della partecipazione dei suoi atleti e degli ucraini.