Papa in Congo | ' Basta arricchirsi con soldi sporchi di sangue'

Prosegue il viaggio diFrancesco ine Sud Sudan. Bergoglio ieri durante la celebrazione della messa di fronte a un milione di persone, a Kinshasa, ha condannato i massacri nel paese compiuti per accaparrarsi le ...Emelda ha 37 anni, arriva da Goma e ha subito violenze da parte dei ribelli nell'Est della Repubblica Democratica del. È una delle vittime che ieri ha incontrato il, nel toccante momento presso la Nunziatura apostolica di Kinshasa. 'Provo grande gioia per aver incontrato ile per aver testimoniato la ...

Congo, il Papa ricorda l'ambasciatore Attanasio: lui seminatore di speranza TGCOM

Il Papa in Repubblica Democratica del Congo: “Giù le mani dall’Africa. Basta sfruttamento e colonialismo economico” La Stampa

A parlare è Sandra Sarti, dal 2 gennaio scorso nuovo presidente di Acs Italia, di cui descrive la missione con tre parole chiave: «Solidarietà, carità e cooperazione» ...Oltre un milione le persone che hanno partecipato ieri, 1° febbraio, alla Messa presieduta dal Papa all’aeroporto di ‘Ndolo (Kinshasa), nel secondo giorno del suo viaggio apostolico nella Repubblica ...