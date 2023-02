Papa Francesco “trasforma” la Villa di Castel Gandolfo in un laboratorio di ecologia integrale

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Città del Vaticano –ha voluto contribuire tangibilmente allo sviluppo dell’educazione ecologica aprendo un nuovo spazio di formazione e sensibilizzazione nella sua residenza di. Nasce così il progetto «Borgo Laudato si’», secondo il quale la bellezza dei giardini diBarberini e delle Ville Pontificie diventa lo scenario naturale per lo sviluppo di un luogo di formazione all’, aperto a tutte le persone di buona volontà. Le attività e le iniziative che verranno poste in essere nei prossimi mesi si prefiggono di coniugare educazione all’, economia circolare e generativa e sostenibilità ambientale. Il Borgo Laudato si’ intende proporsi come un segno concreto ...