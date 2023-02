incontra i sacerdoti nella cattedrale di Kinshasa. Nel terzo giorno della sua visita nella Repubblica Democratica del Congo, il Pontefice visita la Cattedrale di Nostra Signora del ...... più affini al suo immediato e "amato predecessore", san Giovanni Paolo II , e al suo successore,. Leggi AncheBenedetto XVI è morto, una vita in posizioni di rilievo nella ...

Io sto (con una firma) con papa Francesco per la pace in Ucraina e sulla terra Avvenire

Emanuela Orlandi, il fratello rivela il colloquio con Papa Francesco: "Mi ha messo una mano sul braccio..." La7

Papa Francesco in Congo, 5mila religiosi per l'incontro in cattedrale a Kinshasa - Mondo Agenzia ANSA

Le interviste di Papa Francesco alimentano retroscenisti e complottisti Il Foglio

In un contesto in cui la società guarda al fine vita oscillando tra accanimento terapeutico ed eutanasia, la Chiesa, nell’alveo dell’insegnamento di Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Papa Francesco, ...Papa Francesco insieme al presidente congolese Felix Tshisekedi (fotogramma) Papa Bergoglio, che non riusciva a riprendere la parola di fronte ai cori, ha chiesto al monsignore che gli sedeva accanto ...