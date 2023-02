Paolini-Garcia in tv | data | orario | canale e diretta streaming Wta Lione 2023

Leggi su sportface

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Jasminese la vedrà contro Carolinenei quarti di finale del torneo WTA 250 di(cemento). Dopo la bella vittoria al primo turno contro Masarova, la tennista azzurra si è ripetuta contro Andreeva, sempre in due set. Sulla sua strada ora la testa di serie numero uno della manifestazione nonché beniamina di casa. La francese vuole riscattarsi dopo un Australian Open non particolarmente entusiasmante ma ha già lasciato per strada un set contro Van Uytvanck.è avanti 3-0 nei precedenti e partirà nettamente favorita. Guai però a dare per spacciata, che insegue una vittoria per ritornare tra le prime 60 del mondo. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo ...