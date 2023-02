Pamela Prati e Mark Caltagirone | comincia il processo alle agenti Perricciolo e Michelazzo | «Chiesto l’affido ai servizi sociali»

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Il tribunale monocratico di Roma ha celebrato ieri la prima udienza deled Eliana. Sono le due exdell’attrice, imputate per sostituzione di persona per aver creato la farsa di. La storianel 2018, quando all’attrice viene presentato il personaggio ddue. A dicembreannuncia di essere pronta a sposarlo. Ma subito nascono dubbi sull’esistenza del presunto imprenditore, che avrebbe anche un figlio in affido di nome Sebastian. Nel maggio 2019 la stessaammette di essere stata vittima di un romance scam. Ovvero di essere stata raggirata da ...

La farsa sull'esistenza di Mark Caltagirone , il presunto promesso sposo di, è sfociata in un vero processo. Ieri, al Tribunale monocratico, c'è stata la prima udienza che vede imputate per sostituzione di personaPerricciolo ed Eliana Michelazzo, ...

Nel procedimento per sostituzione di persona, Eliana Michelazzo ha invece continuato a dichiararsi innocente. Mercoledì 1 febbraio 2023, nell'aula 21 del tribunale penale di Roma, si è svolta la prima ...