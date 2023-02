Pamela Prati e Mark Caltagirone | ‘bufera’ sul finto figlio Sebastian | a processo le agenti | ultime news

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Caso. Un caso che rasenta il surreale. Di recente è andata in scena, infatti, la prima udienza che riguarda ilmatrimonio e, insieme, lo sposo inesistente di. E ovviamente, il tutto impacchettato anche con il il. Di fatto, tutte le foto inviate a giornali e tv che sarebbero dovute servire a promuovere e rilanciare la soubrette sul pezzo, erano tutte false. Non reali. Cioè, ad essere false non erano le persone, che pur esistono, ma il ruolo loro dato e la loro stessa identità. E di conseguenza, ecco che il marito immaginario, così come il tanto farneticato, hanno portato ale duedella ...