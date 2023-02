(Di giovedì 2 febbraio 2023) Prima udienza a Roma, Eliana Michelazzo ePerricciolo accusate di sostituzione di persona: avrebbero preso dai social la foto di un imprenditore - a sua insaputa - e usato le immagini di un minorenne per mettere in scena una finta storia d’amore, al fine - secondo la procura - di creare battage pubblicitario intorno alla showgirl

... detta scamming , di cui è stata vittima anche. Il dramma di Janessa Brazil: 'La mia vita e la mia carriera sono rovinate' Le immagini di Janessa, benché fossero registrate presso un'...è stata una delle concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip . Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi numerosi fan, la nota e discussa showgirl ha fatto un bilancio ...

Pamela Prati e il caso Mark Caltagirone: a processo le due agenti Vanity Fair Italia

Finto matrimonio di Pamela Prati: a processo le due agenti della showgirl accusate di sostituzione di persona Corriere Roma

Pamela Prati, arriva in aula il processo Mark Caltagirone: imputate le due agenti della showgirl ilmessaggero.it

È cominciata presso il tribunale monocratico di Roma la prima udienza che chiama Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo a rispondere di gravi accuse in merito alla farsa creata per ingannare l'attric ...