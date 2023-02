Pamela Anderson sul Me Too | Se entri in una stanza d' hotel da sola sai a cosa vai incontro

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 2 febbraio 2023)è tornata a parlare del movimento Me Too, difendendo i suoi commenti del 2017 che molti all'epoca considerarono controversi.ha difeso i suoi controversi commenti del 2017 sul movimento Me Too: all'epoca la star di Baywatch affermò che "le donne che entrano in unad'albergo da sole per incontrare produttori famosi sanno bene a chevanno." Nel 2017, dopo che il movimento aveva iniziato a prendere piede a seguito di numerose accuse di abusi sessuali contro il produttore di Hollywood Harvey Weinstein, allafu chiesto di dire qualalle donne che erano state vittime di molestie a Hollywood. "Penso che fosse risaputo che alcuni produttori sono persone da evitare in privato", ...