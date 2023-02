Pallamano maschile | Coppa Italia | Coversano e Brixen a segno

Leggi su oasport

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Tanta azione presso il RDS Stadium di Rimini, sede della prima giornata valida per le Finali di. La bagarre non è mancata con due interessanti match che hanno visto in scena Conversano – Raimond Sassari e– Cassano Magnago. Nel primo caso il successo è stato relativamente semplice per, acon il risultato conclusivo di 32-28. La compagine sarda ha tentato in tutti i modi di cambiare l’esito del match, una missione fallita. Discorso differente per il secondo incontro che ha visto il dominio da parte di. Gli atleti della squadra altoatesina hanno respinto gli avversari che hanno concluso con uno scarto di 10 punti al suono della sirena finale (31-21).: Inarrestabile Danimarca! I nordici sono Campioni del Mondo per la ...