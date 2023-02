Palermo | escrementi di topi e alimenti scaduti | chiuso un pub nel quartiere Vucciria

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Musica ad alto volume oltre l’orario consentito e gravi violazioni igienico sanitarie. I carabinieri dihanno sanzionato e disposto la chiusura di un locale in via dei Maccheronai, nel. Dagli accertamenti è emersa la presenza didinell’area di somministrazione di cibi e bevande e nel deposito. «Varie provviste, destinate alla somministrazione e alla vendita, erano in cattivo stato di conservazione, prive di indicazioni sulla tracciabilità e potenzialmente nocive», spiegano gli investigatori. Inoltre, gli, i rifiuti organici e quelli ingombranti non erano separati in maniera adeguata per impedire il rischio di contaminazione. E una grossa quantità di derrate alimentari, ormai marce, era stata divorata dai ...

I carabinieri della stazione Centro e la Polizia Municipale, hanno sanzionato e disposto la chiusura di un locale in via dei Maccheronai, nel quartiere Vucciria a Palermo perché durante i controlli er ...