Palazzo Moscati | sgomberati cinque immobili a Napoli | uno degli abusivi minaccia il suicidio

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Dopoanni di sgomberi annunciati e mai realizzati, stavolta la nuova amministrazione comunale non ha tergiversato. Ieri mattina, così come era stato programmato dal giorno precedente,...

'Non voglio andarmene, mi butto giu'. Ore di tensione questa mattina, 1 febbraio, per l'operazione di sgombero di, l'edificio dove ha vissuto il medico dei poveri, San Giuseppe. Una vicenda che si trascina ormai da cinque anni dopo che proprio un solaio dell'appartamento del santo crollò ...Oggi lo sgombero deldove visse San Giuseppe. Ad annunciare il cambio di passo èSan Giacomo che annuncia per oggi 'l'esecuzione all'Ordinanza Sindacale di sgombero n. 01/2018 a tutela della ...

Palazzo Moscati, via allo sgombero: 100 agenti intorno all’edificio, tensioni Corriere

Napoli, palazzo di Giuseppe Moscati: al via lo sgombero Repubblica TV

Palazzo Moscati a Napoli, la svolta: ecco sgomberi e restyling ilmattino.it

Napoli, palazzo di Giuseppe Moscati: al via lo sgombero La Repubblica

Napoli, sgombero a Palazzo Moscati: l'occupante minaccia di gettarsi dal balcone ilmattino.it

Gela. Un proiettile, all’interno di una busta da lettera, venne recapitato ad un funzionario comunale. Gli investigatori avviarono indagini e riuscirono a ...Un centinaio di uomini tra polizia municipale, carabinieri, guardia di finanza e polizia di Stato hanno eseguito l'evacuazione di un palazzo di proprietà comunale dichiarato inagibile. L'Ente, però, n ...