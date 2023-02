Paganese – Casertana | notificati 9 Daspo per caos in città

Leggi su zon

Pugno forte della Questura di Salerno nei confronti degli ultras responsabili del folle pomeriggio di violenza che si è svolto a Pagani prima del derbydello scorso 22 gennaio. Infatti, secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino, sono statinei giorni scorsi 9: 7 agli ultras dellae 2 a quelli della. Il provvedimento ha una durata per alcuni anche di 10 anni, mentre per gli altri è previsto l'obbligo di firma presso un presidio di polizia per 5 anni. Arrivano quindi i primi provvedimenti di natura amministrativa, dopo la convalida degli arresti domiciliari per i 7 ultras della. Non è da escludere che ci possano essere ulteriorida notificare in futuro.