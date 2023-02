E' accaduto ieri alla Belvest di Piazzola sul Brenta (), un'azienda di alta sartoria, conosciuta per la qualità delle sue lavorazioni. Per Barco era l'ultimo giorno di lavoro. Era stato per ...Una vita al lavoro e poi la meritata pensione dopo 30 anni di fabbrica . Ma per un 58enne di Piazzola sul Brenta () l'ultimo giorno in azienda si è trasformato in tragedia. Brindisi con dramma Michele Barco aveva portato i pasticcini e spumante per festeggiare l'addio al lavoro e l'inizio della nuova vita ...

Padova, festeggia in azienda per la pensione: Michele Barco muore nell'ultimo giorno di lavoro Gazzetta del Sud

Padova, muore in azienda per un malore l'ultimo giorno di lavoro Sky Tg24

Padova, 58enne muore nel suo ultimo giorno di lavoro: aveva ... Tag24

Capodanno cinese 2023, Padova festeggia l’anno del coniglio PadovaOggi

Francesca Michielin in concerto al Teatro Verdi di Padova per festeggiare 10 anni di carriera ilgazzettino.it

Presentata l’esposizione che aprirà il 14 febbraio al Centro San Gaetano con 32 opere dei due artisti più fotografie d’epoca e costumi messicani. Ventun anni ...Stava festeggiando con i colleghi in azienda l’agognata pensione, ma mentre tutto era pronto per il brindisi l’uomo, Michele Barco, 59 anni, è stato colto da un malore ed è morto.