(Di giovedì 2 febbraio 2023) Ilsi è ritrovato questa mattina aper preparare la sfida di Serie A contro la Spezia, in programma domenica 5 febbraio alle ore 12:30. Gli azzurri si sono allenati e Spalletti ha recuperato anche Tanguy Ndombele, assente nella seduta di allenamento di ieri per una sindrome influenzale che lo ha costretto a dare forfait. Allenamento– FOTO: SSCFutsal presente aIlè stato anche protagonista di un bel gesto: la società azzurra ha invitato auna delegazione delFutsal, squadra didi calcio a 5. Il presidente, l’allenatore e il capitano...

...una consistenza diversa e la luce una morbidezza che accarezza persone e cose rendendole: ... che porta direttamente da Ubud a Gili Trawangan gli, che hanno la possibilità di ...... ma anche ad aprire gratuitamente le sue porte con serategratuite e a portare l'Egizio ...insieme al team scientifico e didattico del Museo per raccontare le civiltà del passato agli...

Star Wars Celebration 2023: annunciati i primi ospiti speciali Star ... Star Wars Addicted

Colosseo, Domus aurea e la Roma più antica (con tre ospiti speciali) Corriere della Sera

LACE: in arrivo l'Ep 'On Your Way' con diversi ospiti speciali | Notizie Suoni Distorti Magazine

Ospiti speciali a Castel Volturno: hanno assistito all’allenamento del Napoli Spazio Napoli

Lachera 2023: ospiti speciali dall'Abruzzo - Il piccolo Il Piccolo

E' il Meyer Center for health and happiness: le sue attività saranno sostenute dalla Fondazione che porta il nome dell'ospedale pediatrico fiorentino e, a partire da domani, sarà ospitato nel Meyer ...Faccia a faccia tra Bianchi, D'Amato e Rocca: l'appuntamento è venerdì 3 febbraio alle 20.30 su Sky TG24. In vista delle elezioni del 12 e 13 febbraio i candidati si confrontano sui temi più caldi. St ...