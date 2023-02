‘Osimhen’ | tartaruga gigante soccorsa a Salerno

Leggi su anteprima24

2 febbraio 2023

Un salvataggio ad opera dei pescatori di ha permesso al personale dell'Amp Punta Campanella, di recuperare un esemplare di Caretta Caretta rimasto impigliato in una rete. E' un maschio di 85kg e 80 cm di carapace, molto grande e per questo chiamato come l'attaccante del Napoli, Osimhen. E' stato recuperato dal personale specializzato dell'Amp Punta Campanella, guidato da Domenico Sgambati. L'esemplare di Caretta caretta era rimasto intrappolato in una rete da pesca al largo di Maiori in Costiera amalfitana. Sono stati gli stessi pescatori della famiglia De Mai a segnalare la al Parco Marino di Punta Campanella. Pronto il recupero della Caretta caretta che ora si trova al Turtle Point di Portici della Stazione Zoologica Anton Dohrn per ricevere le cure necessarie. "Nei mesi invernali le Caretta Caretta, per ...