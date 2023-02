Osimhen | 130 Milioni di Offerta | La Sicurezza dell’ex Napoli

Leggi su justcalcio

Victorsta dominando la Serie A come un leone nella savana! Ilha messo le sue speranze su di lui per provare a vincere lo scudetto. Secondo l'opinione di Salvatore Bagni, il valore di mercato diarriverà a una cifra di almeno 130di euro. L'Inghilterra sta guardando con ammirazione al centravanti nigeriano, e ilsta già cercando un'alternativa. Bagni ha menzionato Højlund come un possibile sostituto, definendolo come un giocatore di grande qualità e cattiveria. Venite allo stadio per vederein azione! La sua presenza è una forza della natura che non vorrete perdervi!