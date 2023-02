Oroscopo Branko Giovedì 2 Febbraio 2023 | Gemelli passionale

Leggi su zon

(Di giovedì 2 febbraio 2023) L’diper oggi,Ariete Cielo intrigante per i sentimenti, se ti interessa una persona perché non ti fai avanti? Sul lavoro i liberi professionisti potranno guadagnare qualcosa in più. Toro In amore non tirare troppo la corda, ultimamente sei nervoso e tendi a riversare i malumori sul partner! Sul lavoro invece sarà bene rivedere alcuni accordi.Stelle passionali per i single, gli amori che nascono adesso si riveleranno importanti. Bene gli affari anche se è necessario prestare maggiore attenzione alle spese. Cancro In amore c’è un po’ di tensione, ultimamente sei piuttosto nervoso e basti un niente per farti esplodere. Sul lavoro presta maggiore attenzione ai cavilli burocratici di un accordo. Leone Bel cielo per i sentimenti! ...