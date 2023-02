L'infanzia borghese, l'amore con Strehler e Gino Paoli , la depressione.si racconta a 88 anni: 'Nasco ricca e annoiata: stavo spesso nella mia stanza. Pensavo a quei fratelli e sorelle che crescono insieme e si tirano le cuscinate: forse è nata allora la ...Milano Ma laha anche qualche sassolino da togliersi: 'Non trovo giusto che Milano non mi riconosca nulla. A Carnevale in città sfilano tre maschere: quella di Berlusconi, del cardinal Martini ...

Ornella Vanoni: «Per Gino Paoli la mia sofferenza più grande. Sono nata ricca e annoiata» Corriere della Sera

Ornella Vanoni: «Nasco ricca e annoiata. Gino Paoli la mia sofferenza più grande. Il sesso Andai con uno scei ilmessaggero.it

Ornella Vanoni rivela: “Marracash mi parlava tanto di Elodie Il Fatto Quotidiano

A Ornella Vanoni piacerebbe un duetto speciale Radio Monte Carlo

Ornella Vanoni: «Io ricca e annoiata, non ho trovato l'uomo giusto. Le donne Attrazione semi-consumata» leggo.it

L'infanzia borghese, l'amore con Strehler e Gino Paoli, la depressione. Ornella Vanoni si racconta a 88 anni: «Nasco ricca e annoiata: stavo spesso nella mia stanza. Pensavo ...“Nasco ricca e annoiata: stavo spesso nella mia stanza. Pensavo a quei fratelli e sorelle che crescono insieme e si tirano le cuscinate: forse è nata allora la mia malinconia. Mi conosco bene perché h ...