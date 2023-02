Ora è UFFICIALE | rinnova con l’Inter

(Di giovedì 2 febbraio 2023) L’operazione era già nell’aria, infine il calciatore ha raggiunto l’accordo condopo qualche settimana di colloqui con la dirigenza subito dopo la grande prestazione contro l’Atalanta in Coppa Italia… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

in tanti si interrogano. Tra qualche giorno, probabilmente, il clamore scemerà rapidamente. ...pressione sociale che impone un modello sempre più performativo - segnala in una notal'...Rai Radio2 sarà ovviamente la radiodi Sanremo 2023 e offrirà una copertura live e non - ...45 spazio a Tommaso Labate, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, mentre dalle 17 alle 18 attesissima...

Mercato europeo, ora è ufficiale: finisce il regno della Golf, in vetta ora c'è la 208 - Quattroruote.it Quattroruote

Paris Saint-Germain, ora è ufficiale: Mbappe salterà la sfida di Champions contro il Bayern TUTTO mercato WEB

ORA E' UFFICIALE: GIOVANNI ELLENA E' UN DIESSE DELLA ... TUTTOBICIWEB.it

Enzo Fernandez al Chelsea, ora è ufficiale: il comunicato del Benfica Calcio in Pillole

Ora è ufficiale: Larrivey firma con il Sudtirol e raggiunge Bisoli Tifo Cosenza

Matteo Darmian c’è, così come questo tanto atteso rinnovo. Ora è ufficiale. Calciomercato, Darmian rinnova con l’Inter Con una nota diramata sul proprio canale web, il club nerazzurro ha reso noto di ...Il club nerazzurro ha ufficializzato il prolungamento del difensore di Inzaghi, un accordo già chiuso nelle scorse settimane per un'ulteriore stagione insieme: "Molto contento di continuare a vestire ...