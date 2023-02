Ora Dani Alves rischia davvero | parla il giudice | 'Ci sono indizi più che sufficienti'

In attesa di sapere se l'istanza di scarcerazione sarà approvata dal giudice,Alves continua ad accumulare rovesci economici. Il calciatore brasiliano è accusato di violenza ... esecondo ...Alves (getty images) Tutta la Serie A TIM è su DAZN. Attivail tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. tutte le notizie di- ...

Tutti contro Dani Alves: i Pumas chiedono 5 milioni per danni di immagine La Gazzetta dello Sport

Caso Dani Alves, ora il Pumas chiede un indennizzo: i messicani vogliono 4,5 milioni di euro dal brasiliano! Il Posticipo

Dani Alves chiede braccialetto elettronico pur di uscire dal carcere Corriere della Sera

Ora Dani Alves rischia davvero, parla il giudice: 'Ci sono indizi più ... Calciomercato.com

Dani Alves, il racconto della donna che lo accusa di stupro: “Lo imploravo di smettere” Il Fatto Quotidiano

Il brasiliano agli arresti per stupro ha già visto rescindere molti dei suoi contratti di sponsorizzazione. Adesso il club messicano pretende soldi e minaccia azioni legali ...Dani Alves ha perso tutto: il suo club lo cita per un risarcimento milionario, gli sponsor lo scaricano Il calciatore 39enne è attualmente in carcere per una grave accusa di violenza sessuale. La ...