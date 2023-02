OPPO A78 5G arriva ufficialmente in Italia ma sa di già visto

annuncia oggi il lancio del nuovo5G in Italia, dopo il debutto avvenuto in anteprima il mese scorso sul mercato asiatico.5G è disponibile da oggi nelle colorazioni Glowing Black e Glowing Blue, nelle configurazioni 4GB RAM + 128GB e 8GB RAM + 128GB ad un prezzo consigliato al pubblico rispettivamente di 329,99 ...5G include una serie di funzioni All - Day AI Power Saving che permettono agli utenti di gestire le prestazioni modulando di riflesso l'autonomia della batteria (5.000 mAh) a seconda delle ...

Fotocamera secondaria: • 8 MP - F/2.0 Processore: MediaTek MT6833 Dimensity 700 Octa Core 2.2 GHz a 7nm Memoria: 8GB RAM + 128GB espandibile con scheda microSD Interfaccia utente: ColorOS 12.1 Dimensi ...OPPO A78 5G arriva anche in Italia, con ricarica super veloce ed una batteria da 5,000 mAh per un'esperienza affidabile e duratura.