Ong e migranti | lettera del Consiglio d' Europa all' Italia | ' Governo ritiri il decreto'

...i diritti umani - rischiano di privare le persone in difficoltà dell'assistenza salvavita delle...libica coinvolta nella filiera dei crimini contro i diritti umani commessi a danno die ..."A differenza di quanto asserito le nuove disposizioni non impediscono alledi effettuare più ..."Ciò che la nuova norma intende evitare è piuttosto la sistematica attività di recupero dei...

Migranti, Consiglio Europa: Italia ritiri decreto su Ong | La risposta del governo: "Timori infondati" TGCOM

Il Consiglio d'Europa boccia i decreti contro le Ong: «Vanno revocati» Avvenire

Migranti: Consiglio d'Europa, l'Italia ritiri il decreto Ong Agenzia ANSA

Ong e migranti, il Consiglio d’Europa chiede il ritiro del decreto. Il Viminale: «Obiettivo è alleggerire le... Corriere della Sera

Migranti, il Consiglio d'Europa: "L'Italia ritiri il decreto sulle Ong" la Repubblica

(ITALPRESS) – In una lettera indirizzata al ministro dell'Interno italiano, Matteo Piantedosi, la commissaria per i Diritti Umani del Consiglio D'Europa Dunja Mijatovic invita…