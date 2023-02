Ong e migranti | il Consiglio d’Europa chiede il ritiro del decreto Il Viminale | «Obiettivo è alleggerire le strutture»

...ostacolare le operazioni di ricerca e soccorso dellee, quindi, essere in contrasto con gli obblighi dell'Italia ai sensi dei diritti umani e del diritto internazionale. Leggi anche, ...Il commissario rileva inoltre che, in pratica, alle navi dellesono stati assegnati luoghi sicuri lontani per sbarcare le persone soccorse in mare, come i porti del Centro e Nord Italia. 'Il ...

Il Consiglio d'Europa boccia i decreti contro le Ong: «Vanno revocati» Avvenire

Il tema della gestione dei migranti torna al centro della scena in seguito a una lettera inviata al governo italiano dal commissario per i Diritti ..."Il paese su cui tutti puntano come asse del Mediterraneo ha due governi, due presidenti e un territorio controllato da milizie private e bande armate spesso colluse" - dal blog di Oxfam Italia ...