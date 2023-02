I carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno e della compagnia di Eboli stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura nei ...suo curriculum giudiziario ci sono arresti per associazione mafiosa e traffico di droga. Per l'Femia sono stati nove i gradi di giudizio. Il dispositivo per gli arresti domiciliari lo ...

Omicidio nel Salernitano, tre arresti dei carabinieri - Ultima Ora Agenzia ANSA

Omicidio nel Salernitano, tre arresti dei carabinieri - Campania Agenzia ANSA

Omicidio nel Salernitano, tre arresti dei carabinieri La Prealpina

Omicidio nel Salernitano, tre arresti dei carabinieri - Attualità | l'Adige.it l'Adige

Omicidio nel Salernitano, tre arresti dei carabinieri La Sicilia

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Ammazzato per uno scambio di persona e per il colore del suo giubbotto, omicidio di Thomas Bricca: due fratelli interrogati per ore dai carabinieri ...