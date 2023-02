“Oltre il 30% in meno” Giù le bollette del gas | quanto risparmiano gli italiani

Leggi su iltempo

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Sospiro di sollievo per gli. La bolletta del gas è in deciso calo per le famiglie nel mercato tutelato:34,2% per i consumi di gennaio 2023 rispetto a dicembre 2022. A comunicare i dati è l'Arera, l'Autorità per la regolazione di energia, acqua e rifiuti. In base all'andamento medio del mercato all'ingrosso italiano nel mese di gennaio 2023 e per i consumi dello stesso mese per la famiglia tipo (quella che ha consumi medi di gas di 1.400 metri cubi all'anno) nel mercato tutelato «si registra una diminuzione del 34,2% della bolletta rispetto al mese di dicembre 2022». La componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento - applicata ai clienti ancora in tutela - viene aggiornata dall'Arera come media mensile del prezzo sul mercato all'ingrosso italiano e pubblicata entro i primi 2 giorni lavorativi del mese ...