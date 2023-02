Oliviero Toscani insulta Porro Merita una pernacchia

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Una testatina on line fa la sua brava marchetta a Olivero, il fotografo provocatore, gli lascia dire la qualunque salvo dissociarsi, in modo peloso, secondo costume del sottogiornalismo attuale che prima fomenta e poi si smarca. Che c’era da dire su questo narciso senile, di quelli che se gli togli anche per pochi minuti l’anidride carbonica dell’attenzione rischiano il trapasso? Che c’era da ascoltare da quest’altro triste campione della doppia morale, che denuncia i mali del mondo ma non si fa scrupolo di usare i malati terminali in fotografia con la scusa di “sensibilizzare”?, re degli sfondoni Sensibilizzare! Ecco la parola. In nome della sensibilizzazione si può fare tutto, anche dichiarare (alla trasmissione Un giorno da pecora) “Ma a chi interessa che caschi un ponte, smettiamola”. Il ponte crollato era quello dei Benetton, amici ...