Olimpiadi Parigi 2024 | ministro Polonia | “Tanti paesi potrebbero boicottare i Giochi”

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Ildello sport polacco, Kamil Bortniczuk, ha parlato di possibili boicottaggi aiOlimpici di. Nel caso infatti venisse dato il via libera alla partecipazione dei russi e dei bielorussi, pur senza bandiera e inno, l’Ucraina procederà con il boicottaggio. La nazione del presidente Zelensky però potrebbe non essere l’unica a, come sottolineato daldello sport polacco alla BBC: “Se dovessimo, la coalizione di cui faremo parte sarà abbastanza ampia da rendere inutile lo svolgimento deistessi”. SportFace.

Marcell Jacobs è pronto all'esordio stagionale di sabato 4 febbraio nei 60 indoor di Lodz , ma l'azzurro pensa già all'appuntamento più importante del prossimo biennio, ledi2024 . ' Voglio essere ricordato come l'uomo più veloce della Terra e anche come qualcuno che ne ha passate tante per arrivarci', ha detto la medaglia d'oro dei 100 metri piani a

Roma, 2 feb. – (Adnkronos) – Marcell Jacobs è pronto all’esordio stagionale di sabato 4 febbraio nei 60 indoor di Lodz, ma l’azzurro pensa già all’appuntamento più importante del prossimo biennio, le ...E aggiunge: "Arrivare a una seconda Olimpiade e vincerla... già vincerne una è un pezzo della storia, vincerne due è far parte della storia. Tutto inizierà a focalizzarsi verso Parigi dalla fine di ...