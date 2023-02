Olimpiadi Parigi 2024 | il Cio avverte l’Ucraina | “Il boicottaggio è violazione della carta olimpica”

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Il Cio ha tenuto a ricordare come minacciare ildei Giochi Olimpici vada contro i fondamenti del movimento olimpico e i principi che rappresenta. “Unè una, che obbliga tutti i Noc a ‘partecipare ai Giochi delleinviando atleti’. Come la storia ha dimostrato, i precedenti boicottaggi non hanno raggiunto i loro fini politici e sono serviti solo a punire gli atleti. Per questo il Comitato respinge con la massima fermezza dichiarazioni diffamatorie fatte da alcuni funzionari ucraini che accusano il Cio di essere un promotore di guerra, omicidio e distruzione. Sono totalmente inaccettabili e non possono servire come base per una discussione costruttiva”, scrive il Cio in una nota ufficiale. Il Comitato ...

