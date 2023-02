Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | Ambesi lancia l’allarme sugli impianti | tra incuria e cantieri inesistenti

(Di giovedì 2 febbraio 2023) La situazione relativa all’stica dellediappare tutt’altro che rosea: non solo la costruzione di alcuni edifici appare ben lungi dall’essere vicina all’inizio dell’apertura, ma addirittura non è ancora chiaro quali siti ospiteranno determinati eventi (un esempio lampante è la pista di bob a: malgrado le rassicurazioni delle amministrazioni locali e regionali, la località austriaca di Igls resta alla finestra…). Massimiliano, noto giornalista di Eurosport da oltre una decade, ha svolto un reportage nella città di, fotografando una situazione a dir poco allarmante e desolante. Siamo ad inizio febbraio 2023, leinizieranno fra tre anni, eppure ...

... togliendosi dal calendario della Fashion Week diper volare al Dumbo - Down under the ... costruito dall'architetto Kenzo Tange per leestive del 1964, ha sfilato una collezione ..."Insopportabile" l' esistenza di "decine di tratte monorotaia", l'orizzonte è segnato dalledi- Cortina: arrivare pronti al grande appuntamento del 2026 passa anche dal ...

Sul pattinaggio a Torino per le Olimpiadi, Sala e Fontana la pensano allo stesso modo MilanoToday.it

Olimpiadi 2026, Sala: «Gare di pattinaggio di velocità a Milano». L'ipotesi Rho Fiera Corriere Milano

"Olimpiadi Persi due anni. L'inaugurazione al Meazza" ilGiornale.it

Olimpiadi 2026, pattinaggio a Torino Salvini insiste, Sala: "La pista a Milano" IL GIORNO

Olimpiadi 2026, Sala stoppa Torino. Allo studio la pista nella fiera di Rho - Cronaca - ilgiorno.it IL GIORNO

La situazione relativa all’impiantistica delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 appare tutt’altro che rosea: non solo la costruzione di alcuni edifici appare ben lungi dall’essere vicina all’inizio de ...Arianna Fontana smentisce di voler pattinare per gli Stati Uniti, lei sogna ancora di difendere i colori dell’Italia, ma a condizione che venga ...