Nuovo PEI e alunni con disabilità | novità | dalle commissioni mediche alle modalità di accertamento | dall’ICF al profilo di funzionamento

...organizzative del sistema scolastico e aspetti giuridici dell'autonomia scolastica La normativa sull'inclusione degli alunni con disabilità Legislazione e normativa scolastica" ICF ......solo un aggiornamento del Profilo di funzionamento e del. Nel caso, invece, di certificazione soggetta a revisione : alla scadenza della revisione, i soggetti interessati sono sottoposti a...

Nuovo PEI, cosa si deve fare per gli alunni già con certificazione e piano educativo individualizzato Orizzonte Scuola

Nuovo PEI, le linee guida per il profilo di funzionamento e per la redazione delle certificazioni di disabilità Orizzonte Scuola

TFA Sostegno VIII CICLO. La pubblicazione del decreto è imminente. Preparati con il metodo ideato da Eurosofia Orizzonte Scuola

A Casa Niccolini due incontri formativi su aspetti teorici e operativi ... CronacaComune

Nuovo PEI, le scuole devono adottare modello in vigore secondo le consuete scadenze. NOTA Ministero [PDF] Orizzonte Scuola

Carl Pei ha ufficialmente confermato che il nuovo smartphone Nothing Phone (2) verrà lanciato sul mercato entro la fine del 2023 ...Nothing è una start up nata da poco meno di due anni dall’idea di Carl Pei uno dei fondatori dell’azienda One Plus.