Numero verde per assistenza RaiPlay | come ottenere supporto

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Esiste unper, il servizio e app della RAI attraverso il quale è possibile guardare in diretta tutti i programmi di ogni rete della televisione pubblica italiana, ma non solo. In effetti, sempre tramite lo stesso canale, è possibile guardare ogni contenuto in differita rispetto alla sua messa in onda e soprattutto accedere a film, serie TV, documentari di ogni genere e argomento, insempre maggiore nel tempo. Proprioè un servizio che ha conosciuto immensa fortuna negli ultimi mesi. Sono sempre inmaggiore coloro che utilizzano il canale attraverso computer, smartphone o ancora preferiscono fruire di tutti i contenuti attraverso le apposite applicazioni che si trovano all’interno delle smart TV di vari brand. ...