Notizia choc | Cospito ai deputati Pd | “Dovete parlare coi mafiosi”

(Di giovedì 2 febbraio 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/02/Giordano.mp4 A proposito di Tromboni, sono giorni che senti discutere tutti su come sia uscita ladal ministero della Giustizia su. Tema interessantissimo, eh: si indagherà. Ma lami pare più importante di come sia uscita la stessa. Anche perché si tratta di unadocumentata, vera, acclarata e piuttosto inquietante: ovvero che l’anarchico terroristasta facendo una battaglia contro il carcere duro per conto della mafia con cui ha avuto dei contatti in carcere. Ecco: questa mi pare la. E oggi ce n’è un’altra ancora più grave e inquietante. Il Fatto Quotidiano rivela che quando i parlamentari del Pd andarono a trovarein carcere ...

Ovviamente, laè stata diffusa in differita per permettere alle forze dell'ordine di condurre nel più stretto riserbo le prime indagini e non si esclude nessuna pista, nemmeno quello di un ...Barbara d'Urso non ha nascosto tutto il suo stupore: spuntata unaSuccessivamente la conduttrice di Pomeriggio 5 non ha nascosto tutte le sue perplessità. Difatti quest'ultima ha subito ...

Choc negli Usa, afroamericano in sedia a rotelle ucciso a colpi di ... Positano Notizie

La chiamata choc in redazione: "Oggi ci sarà un attentato" ilGiornale.it

Striscia la notizia, diagnosi col pendolo a 90 euro: choc a Como Liberoquotidiano.it

Caffè a stomaco vuoto, cosa succede al nostro corpo. Notizia shock Haircare.it

Marie Kondo choc: "La mia casa è disordinata" - Lifestyle Agenzia ANSA

Adalgisa Gamba lasciò annegare il piccolo di due anni e mezzo. Era già stata giudicata capace di intendere e di volere, ma ora è stata chiesta una nuova perizia ...Bullismo, in Lombardia e in Italia dati scioccanti: quasi un ragazzo o ragazza su due è vittima di bullismo o cyberbullismo. Lo rilevano i ...