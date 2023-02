“Non è vero che Scarpinato e Lo Forte affossarono Mafia e appalti” | Sansonetti condannato per diffamazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 febbraio 2023) I giornalisti Pieroe Damiano Aliprandi sono stati condannati per aver diffamato gli ex magistrati Robertoe Guido Lo. È questa la sentenza emessa dal giudice Camilla Cognetti del tribunale di Avezzano, foro competente visto che la querela perriguardava alcuni articoli pubblicati sul quotidiano Il Dubbio, all’epoca diretto da, che era stampato in provincia di L’Aquila. I due giornalisti sono stati condannati al pagamento di un’ammenda. Lo, rispettivamente ex procuratore capo di Messina ed ex procuratore generale di Palermo ora eletto senatore del Movimento 5 stelle, avevano querelatoe Aliprandi per una serie di articoli in cui i due magistrati venivano praticamente ...