Nissan - Max-Out | una scoperta per immaginare il futuro

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Si chiamanoFutures, sono appuntamenti dedicati all'orizzonte tecnologico in ambito automotive e si terranno presso la Global Headquarters Gallery della Casa giapponese dal 4 febbraio al primo marzo: un'occasione per parlare di mobilità sostenibile e design innovativo. E un palco per una concept, la convertibile elettrica Max-Out. Prima virtuale... La, fresca di accordo preliminare sul riequilibrio dell'Alleanza con il Gruppo Renault, aveva già mostrato il prototipo in forma virtuale, come parte della visioneAmbition 2030, annunciata nel novembre del 2021. Ora, si passa alla realtà: per realizzare la Max-Out, la Casa è partita dall'analisi del rapporto dell'uomo con l'auto, immaginando una simbiosi tra i due., caratterizzata da una linea slanciata con sbalzi corti, la due posti offre un ...

Ad ogni modo, sembra improbabile che Nissan decida di trasformare ulteriormente la Max-Out da prototipo fisico a modello di serie: vedremo se l'azienda giapponese farà chiarezza nelle prossime ...

Nissan has moved a step closer to introducing a pure-electric sports car by building a physical version of the Max-Out concept that it revealed in digital form back in 2021. The Max-Out is a two-seat ...