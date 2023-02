ha presentato un nuovo concept di auto cabrio completamente elettrica . Il modello si chiama- Out ed è stato svelato in occasione di un eventodedicato all'innovazione del design e al futuro della mobilità sostenibile.VideoX - Trail e - Power: nuovi accessori per il SUV full hybrid L'alleanza Renault -cambia assetto e prepara cinque nuovi progetti- Out: l'abitacolo del concept di ...

Nissan Max-Out concept, la roadster elettrica per il Nissan Futures HDmotori

Nissan Max-Out, la spider da fantascienza che resterà concept Motor1 Italia

Nissan Max-Out è la concept-car del marchio giapponese che sembra provenire dal film Tron DMove.it

Nissan Max-Out, l'incredibile coupé elettrica nata nel virtuale è realtà Everyeye Auto

Nissan Max-Out, quando il virtuale diventa reale FormulaPassion.it

Questo mese, Nissan parlerà del futuro in una serie di eventi chiamati Nissan Futures. Annunciando questa iniziativa, la casa automobilistica giapponese ha mostrato la concept car Max-Out. Si tratta d ...La Casa nipponica mostra il prototipo di una convertibile elettrica: uno sguardo sugli orizzonti della mobilità, all'insegna del digitale e della "simbiosi" uomo-macchina ...